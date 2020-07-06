В карантин украинцы реже искали работу за рубежом Онлайн-ресурс по поиску работы Jooble отмечает уменьшение количества запросов от украинцев на работу за пределами страны с марта по июнь 2020 года на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Jooble, украинские соискатели, которые занимались поиском работы в период карантина, введенного в Украине, сосредоточились преимущественно на вакансиях от работодателей Польши, Чехии и Германии.



По данным Jooble, в Польше больше всего украинцев интересовали предложения по работе разнорабочими, упаковщиками, сортировщиками, сборщиками ягод и логистами. В Германии чаще всего искали работу сиделками, медсестрами, каменщиками, IT-специалистами и строителями. В Чехии же самыми привлекательными вакансиями для украинцев стали водители категории "В", швеи, горничные, строители и медсестры.



При этом в Jooble отмечают, что желаемые вакансии соискателей и реальное предложение от самих работодателей несколько отличались.



"В марте-июне польские компании предлагали украинским соискателям вакансии упаковщиков, водителей, рабочих на автозаводы, фасовщиков и строителей. В Германии запросы работодателей свидетельствуют о том, что страна больше всего нуждалась в сиделках, кровельщиках, сборщиках клубники, специалистах направления Java-Development и бетонщиках-опалубщиках. Чешские работодатели также искали преимущественно работников физического труда: разнорабочих на склады, фабрики и заводы; сварщиков; кровельщиков; водителей и помощников на кухню", - отмечают в Jooble.



Суммарно, по данным ресурса, в этих трех странах чаще всего за последние четыре месяца украинцам предлагали работу в отраслях производства, транспорта и логистики, а также строительства и архитектуры. Наименьшее количество предложений - в таких сферах как финансы и страхование; бухгалтерский учет, аудит и консалтинг; юриспруденция.



Jooble - это один из крупнейших сайтов для поиска работы в Украине, входит в ТОП-3 популярных ресурсов по трудоустройству. На сайте доступны вакансии из 71 страны мира.



МинПром



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