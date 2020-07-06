Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Количество работающих буровых в США упало на уровень 1944 года

06.07.20 14:37
печать
размер текста:

Нефтедобывающие компании, работающие в США, продолжают закрывать буровые установки. По данным Baker Hughes, по состоянию на 2 июля в стране работали 263 установки, на 2 меньше, чем неделей ранее. Это минимальное значение с 1944 года, когда компания начала вести статистику.

В целом это уже девятая неделя подряд, когда в США обновляется антирекорд по числу действующих буровых установок. По сравнению же с прошлым годом число работающих установок снизилось на 700.

Нефтяники были вынуждены остановить добычу на своих объектах из-за обвала цен на нефть весной текущего года. Причиной тому послужила пандемия COVID-19, из-за которой многие заводы по всему миру были вынуждены приостановить производство, что привело к падению цен на топливо. Усугубила ситуацию на рынке ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, продолжавшаяся около двух месяцев. В итоге нефтяные котировки за три месяца (с февраля по май) просели примерно на две трети.

Согласно выпущенному ранее докладу Deloitte, сланцевые нефтедобытчики США во втором квартале текущего года будут вынуждены списать активы на сумму до $300 млрд. По подсчетам компании, в первом квартале сланцевые нефтедобытчики США уже списали активы на $38 млрд.

О списаниях активов уже объявили такие нефтяные гиганты, как Shell, BP и Occidental Petroleum.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:29
Акции меткомпаний подорожали благодаря подъему экономики в Китае
14:14
ЕC не поддерживает санкции США против компаний – подрядчиков Северного потока–2
13:58
Метинвест намерен открыть в ЧБТР кредитную линию на 62 млн евро
13:43
Бизнес в Украине восстанавливается после карантина
13:26
Укрзализныця заявила, что новый энерготариф повысит ее затраты на 320 млн грн
13:08
Дания разрешила достройку Северного потока-2 в своих водах
12:54
Китайские стальные компании наращивают прибыль
12:49
В июне перевозки металлопродукции по Днепру выросли на 10%
12:32
Саудиты повышают цены на нефть для азиатских стран
12:10
Украина начала выполнять требования МВФ
11:59
Коронакризис ускорит цифровизацию и роботизацию – Лагард
11:53
YASNO модернизировал освещение в цехе холодной прокатки ММК им Ильича
11:40
Несмотря на коронавирус в Чили сохраняют объемы выпуска меди
11:28
Украинцы продолжают активно скупать автохлам
11:11
ЕК сохранила пошлины на ферросилиций из Китая и ЕС
10:45
Газопровод Ямал-Европа останавливают на техобслуживание с 6 июля
10:30
В Украине готовят эксперимент закрытия шахты по немецкому образцу
10:13
Зеленский пообещал через неделю назначить вице-премьера по промполитике
09:59
POSCO повысила цены на нержавейку
09:16
Шмыгаль рассчитывает получить от ЕС 1,2 млрд евро кредитов
03.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!