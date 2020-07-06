Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укрзализныця заявила, что новый энерготариф повысит ее затраты на 320 млн грн

06.07.20 13:26 , РБК Украина
печать
размер текста:

АО "Укрзализныця" просит НКРЭКУ не увеличивать тариф на передачу электроэнергии, потому что это приведет к росту ее затрат на более чем 320 млн грн.

Об этом говорится в обращении АО "Укрзализныця" к председателю Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В обращении отмечается, что в случае принятия НКРЭКУ решения по увеличению тарифа на передачу электроэнергии, проект которого уже предварительно одобрен, дополнительные расходы "Укрзализныци" существенно возрастут.

"АО "Укрзализныця" подчеркивает, что увеличение тарифов, согласно предварительно одобренному проекту постановления НКРЭКУ "О внесении изменений в постановления НКРЭКУ от 10 декабря 2019 года №2668" (относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электрической энергии ЗАО "НЭК "Укрэнерго"), приведет к значительным дополнительным расходам в 2020 году АО "Укрзализныця" в размере около 320,1 млн грн", - отмечается в обращении.

Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 4 раза тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в "зеленую" энергетику.

Ранее народный депутат член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что инициатива НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии является не подъемной для бизнеса и промышленности и грозит уничтожением украинской экономики.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:08
Дания разрешила достройку Северного потока-2 в своих водах
12:54
Китайские стальные компании наращивают прибыль
12:49
В июне перевозки металлопродукции по Днепру выросли на 10%
12:32
Саудиты повышают цены на нефть для азиатских стран
12:10
Украина начала выполнять требования МВФ
11:59
Коронакризис ускорит цифровизацию и роботизацию – Лагард
11:53
YASNO модернизировал освещение в цехе холодной прокатки ММК им Ильича
11:40
Несмотря на коронавирус в Чили сохраняют объемы выпуска меди
11:28
Украинцы продолжают активно скупать автохлам
11:11
ЕК сохранила пошлины на ферросилиций из Китая и ЕС
10:45
Газопровод "Ямал-Европа" останавливают на техобслуживание с 6 июля
10:30
В Украине готовят эксперимент закрытия шахты по немецкому образцу
10:13
Зеленский пообещал через неделю назначить вице-премьера по промполитике
09:59
POSCO повысила цены на нержавейку
09:16
Шмыгаль рассчитывает получить от ЕС 1,2 млрд евро кредитов
08:58
Chalco снизит производство глинозема
08:37
В 2020 году мировое потребление железной руды снизится на 2,8%
08:02
Япония планирует через 10 лет закрыть более сотни ТЭС
03.07.20
18:04
Госбюджет изменят ради создания двух министерств
17:49
Нацбанк продал 150 млн долл. для спасения гривны
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!