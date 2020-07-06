Укрзализныця заявила, что новый энерготариф повысит ее затраты на 320 млн грн АО "Укрзализныця" просит НКРЭКУ не увеличивать тариф на передачу электроэнергии, потому что это приведет к росту ее затрат на более чем 320 млн грн.



Об этом говорится в обращении АО "Укрзализныця" к председателю Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



В обращении отмечается, что в случае принятия НКРЭКУ решения по увеличению тарифа на передачу электроэнергии, проект которого уже предварительно одобрен, дополнительные расходы "Укрзализныци" существенно возрастут.



"АО "Укрзализныця" подчеркивает, что увеличение тарифов, согласно предварительно одобренному проекту постановления НКРЭКУ "О внесении изменений в постановления НКРЭКУ от 10 декабря 2019 года №2668" (относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электрической энергии ЗАО "НЭК "Укрэнерго"), приведет к значительным дополнительным расходам в 2020 году АО "Укрзализныця" в размере около 320,1 млн грн", - отмечается в обращении.



Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 4 раза тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в "зеленую" энергетику.



Ранее народный депутат член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что инициатива НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии является не подъемной для бизнеса и промышленности и грозит уничтожением украинской экономики.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



