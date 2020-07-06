Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Дания разрешила достройку Северного потока-2 в своих водах

06.07.20 13:08 , НВ Бизнес
печать
размер текста:

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG достроить газопровод "Северный поток – 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Запрос на внесение поправки к полученному в октябре прошлого года разрешения на строительство компания Nord Stream 2 AG подала в июне.

"Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и совместно с судами, оснащенными системой динамического позиционирования", - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что строительство будет вестись за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием за того, что там затоплены запасы химического оружия.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:26
Укрзализныця заявила, что новый энерготариф повысит ее затраты на 320 млн грн
12:54
Китайские стальные компании наращивают прибыль
12:49
В июне перевозки металлопродукции по Днепру выросли на 10%
12:32
Саудиты повышают цены на нефть для азиатских стран
12:10
Украина начала выполнять требования МВФ
11:59
Коронакризис ускорит цифровизацию и роботизацию – Лагард
11:53
YASNO модернизировал освещение в цехе холодной прокатки ММК им Ильича
11:40
Несмотря на коронавирус в Чили сохраняют объемы выпуска меди
11:28
Украинцы продолжают активно скупать автохлам
11:11
ЕК сохранила пошлины на ферросилиций из Китая и ЕС
10:45
Газопровод "Ямал-Европа" останавливают на техобслуживание с 6 июля
10:30
В Украине готовят эксперимент закрытия шахты по немецкому образцу
10:13
Зеленский пообещал через неделю назначить вице-премьера по промполитике
09:59
POSCO повысила цены на нержавейку
09:16
Шмыгаль рассчитывает получить от ЕС 1,2 млрд евро кредитов
08:58
Chalco снизит производство глинозема
08:37
В 2020 году мировое потребление железной руды снизится на 2,8%
08:02
Япония планирует через 10 лет закрыть более сотни ТЭС
03.07.20
18:04
Госбюджет изменят ради создания двух министерств
17:49
Нацбанк продал 150 млн долл. для спасения гривны
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!