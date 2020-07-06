Дания разрешила достройку Северного потока-2 в своих водах Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG достроить газопровод "Северный поток – 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Запрос на внесение поправки к полученному в октябре прошлого года разрешения на строительство компания Nord Stream 2 AG подала в июне.



"Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и совместно с судами, оснащенными системой динамического позиционирования", - говорится в сообщении.



В агентстве подчеркнули, что строительство будет вестись за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием за того, что там затоплены запасы химического оружия.



МинПром



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