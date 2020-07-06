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В июне перевозки металлопродукции по Днепру выросли на 10%

06.07.20 12:49
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В январе-июне 2020 года по Днепру перевезли 3,49 млн тонн грузов, что на 16,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Реки Украины".

В частности транспортировка зерновых сократилось на 30,2%, до 1,2 млн тонн, стройматериалов и других грузов - на 12,4%, до 1,6 млн тонн. Зато перевозки металлопродукции выросли на 3,2%, до 668 тыс. тонн, а нефтепродуктов - на 137,9%, до 31,4 тыс. тонн.

В июне этого года грузовые перевозки по Днепру составили 757 тыс. тонн - это на 25,1% ниже по сравнению с июнем прошлого года. Транспортировка зерновых снизилось на 67%, до 79,5 тыс. тонн, а стройматериалов и других грузов - на 21%, до 441,9 тыс. тонн.

В то же время перевозки металлопродукции в июне этого года выросли по сравнению с июнем прошлого года на 10%, до 226,8 тыс. тонн, а нефтепродуктов составили 8,9 тыс. тонн.

МинПром

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