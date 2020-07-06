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Украина начала выполнять требования МВФ

06.07.20 12:10 , РБК Украина
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Совет по финансовой стабильности на заседании 30 июня утвердил планы государственных банков по снижению доли неработающих кредитов (NPL). Планы рассчитаны на три года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в пресс-службе, утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

Совет также рассмотрел риски, которые могут возникнуть из-за признания неконституционным закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (по конституционному представлению Верховного суда).

Совет принял решение о безотлагательном создании рабочей группы, чтобы разработать план действий для минимизации возможных рисков для финансовой стабильности в случае принятия Конституционным судом Украины решения по этому делу.

Участие в заседании приняли такие члены Совета по финансовой стабильности: глава НБУ Яков Смолий (15 марта 2018 - 3 июля 2020), директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Игорь Пашко, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

Напомним, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд евро на 18 месяцев.

МинПром

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