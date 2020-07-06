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YASNO модернизировал освещение в цехе холодной прокатки ММК им Ильича

06.07.20 11:53
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На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича группы Метинвест поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO профинансировал и выполнил модернизацию освещения в цехе холодной прокатки (ЦХП). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, более 600 энергоэффективных потолочных LED-светильников повысили уровень освещенности рабочих мест и позволили снизить расходы на электроэнергию на 5 млн грн в год.

Для реализации проекта специалисты энергосервисной компании YASNO Efficiency подобрали специальные LED-светильники с учетом особенностей технологических процессов цеха. В частности, в цехе холодной прокатки происходит травление металла, что меняет уровень кислотности в помещении. В связи с этим к светильникам и кабельно-проводниковой продукции предъявлялись повышенные требования по защите от воздействия окружающей среды. Новые энергоэффективные светильники повысят уровень освещенности цеха и позволят снизить расход электроэнергии на 3 млн кВт∙ч или 5 млн грн в год.

Кроме того, была выполнена замена кабельно-проводниковой продукции на участках ЦХП. А в машзале четырехклетьевого стана установлены современные аккумуляторные батареи для обеспечения режима бесперебойного электроснабжения.

ММК имени Ильича и YASNO Efficiency планируют продолжить сотрудничество. На очереди – седьмой по счету совместный проект– обновление освещения рабочих площадок на аглофабрике меткомбината. В рамках договора по модернизации освещения YASNO Efficiency установит более 1400 LED-светильников с гарантийным сроком эксплуатации свыше 5 лет. Дополнительная экономия электроэнергии составит более 4,5 млн кВт∙ч на сумму порядка 7,6 млн грн в год.

Замена существующих светильников на LED-светильники в этих двух проектах позволит ММК имени Ильича ежегодно экономить более 12 миллионов гривен и снижать выбросы СО2 на 5,9 тыс. тонн.

"Модернизация освещения играет важную роль в улучшении условий труда и повышении уровня безопасности на рабочих местах, а также дает возможность направить сэкономленные средства на развитие предприятия. Мы оценили эффект от ранее реализованных проектов по энергоэффективности и готовы двигаться дальше", — отметил генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

"Дополнительным эффектом проектов по энергоэффективности является повышение промышленной безопасности, комфорт для сотрудников, улучшение экологических показателей. В результате реализации шести энергоэффективных проектов на ММК имени Ильича экономия ресурсов на комбинате составила порядка 60 млн грн в год, а сокращение выбросов СО2 достигло 30 тыс. тон в год", - сообщил директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.

Всего YASNO Efficiency реализовал на ММК имени Ильича шесть энергосберегающих проектов. В двух листопрокатных цехах, кислородно-конвертерном и цехе холодной прокатки провели модернизацию освещения. Еще два проекта касались реконструкции компрессорной и замены газовых горелок на аглофабрике.

МинПром

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