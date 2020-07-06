Несмотря на коронавирус в Чили сохраняют объемы выпуска меди Несмотря на приостановку работы ряда предприятий вследствие карантина, производство меди в Чили пока не снижается, вопреки опасениям правительства.



Наоборот, согласно данным государственной комиссии по меди Cochilco, в мае текущего года в стране было получено 492,5 тыс. т меди в концентрате, что на 1% больше, чем в том же месяце 2019 г. А за пять месяцев в целом объем производства составил около 2,4 млн. т, на 3,9% больше, чем год назад.



Как сообщает Cochilco, в мае рост выпуска на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 144,2 тыс. т, продемонстрировала крупнейшая чилийская государственная компания Codelco. А на руднике Collahuasi, находящемся в совместной собственности Anglo American и Glencore, было добыто 60,1 тыс. т меди, на 40% больше, чем годом ранее.



Это помогло компенсировать спад на крупнейшем в стране и в мире руднике Escondida, принадлежащем австралийской компании BHP. В мае там было получено 93,4 тыс. т меди, что на 5,6% уступает прошлогодним данным.



Как заявил генеральный директор Codelco Октавио Аранеда, сокращать добычу меди нельзя, несмотря на обострение обстановки с коронавирусом в Чили. По его словам, после завершения эпидемии стране понадобится каждый песо, который можно будет направить на восстановление экономики.



Ранее из-за нескольких смертей сотрудников от коронавируса Codelco приостановила работу рафинировочного завода на руднике Chuquicamata и теперь вместо более дорогостоящей катодной меди вынуждена поставлять с этого предприятия медный концентрат. Кроме того, компания в начале июля временно прекратила реализацию проекта по расширению мощностей рудника El Teniente.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



