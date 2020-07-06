В Украине готовят эксперимент закрытия шахты по немецкому образцу В Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов по немецкому опыту. Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец в интервью Радио Свобода.



"У нас ... на сегодняшний день есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок Премьер-министра к канцлеру Германии Ангеле Меркель, они обсуждали этот вопрос, и у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого-то моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", - сказала О.Буславец.



По ее словам, в Украине почти 65 моногородов, в которых люди могут устроиться на работу только на шахте. "И, как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа", - отметила руководитель Минэнерго.



Она уточнила, что пилотный проект будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой людей, проживающих в таком моногороде.



В то же время О.Буславец сказала, что города для реализации "пилота" еще не выбрали.



"Есть определенные критерии. Мы, конечно, будем это отрабатывать рабочей группой для того, чтобы определить", - сказала она.



Как сообщалось, 30 июня в Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров из разных регионов Украины. Среди требований горняков, в частности, погашение задолженности по выплате заработной платы работникам государственных шахт, которая по состоянию на 1 июля превысила 1,2 млрд грн; увольнение с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса; запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из РФ и Беларуси.



Шахтеры также требуют обязать Фонд государственного имущества Украины, ПАО "Центрэнерго", ГП "Госуглепоставка", ГП "Калушская ТЭЦ-Новая" полностью рассчитаться с угледобывающими предприятиями за полученный уголь.



МинПром



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