Зеленский пообещал через неделю назначить вице-премьера по промполитике

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть определена уже через неделю.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на встрече с представителями местного бизнеса во время рабочей поездки в Одесскую область.
По словам президента, кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть определена уже через неделю. Во время встречи с предпринимателями глава государства отметил, что сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий - это один из приоритетов власти.
"Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей - сейчас выбираем лучшую кандидатуру", - отметил президент. По его словам, развитие промышленности - это стратегический взгляд на развитие Украины.
"Поэтому для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия - это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленной и космической державой", - подчеркнул В.Зеленский.