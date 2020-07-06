Зеленский пообещал через неделю назначить вице-премьера по промполитике Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть определена уже через неделю.



Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на встрече с представителями местного бизнеса во время рабочей поездки в Одесскую область.



По словам президента, кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть определена уже через неделю. Во время встречи с предпринимателями глава государства отметил, что сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий - это один из приоритетов власти.



"Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей - сейчас выбираем лучшую кандидатуру", - отметил президент. По его словам, развитие промышленности - это стратегический взгляд на развитие Украины.



"Поэтому для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия - это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленной и космической державой", - подчеркнул В.Зеленский.



МинПром

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