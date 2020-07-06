Chalco снизит производство глинозема Китайская компания Aluminum Corp of China (Chalco) переводит на "гибкий график" три линии по производству глинозема совокупной мощностью 1,8 млн. т в год на двух заводах. По мнению комментаторов, под этим следует понимать сокращение выпуска.



Данный режим вводится для предприятий Shanxi Huaxing и Shanxi New Material в провинции Шаньси. По информации Reuters, которую не подтверждает китайская сторона, на одном из этих заводов из-за крупной аварии в конце июня была остановлена производственная линия мощностью около 1 млн. т в год.



Сокращение выпуска глинозема увязывается с низкими ценами на это сырье на китайском рынке, а также с ужесточившейся конкуренцией со стороны импорта. По данным китайских статистических органов, в январе-мае в страну поступило из-за рубежа 1,52 млн. т глинозема, что более чем в 5,5 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.



Совокупная мощность заводов Chalco по производству глинозема составляет 18,86 млн. т в год. В прошлом году она выпустила 13,8 млн. т данной продукции.



МинПром

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