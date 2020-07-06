Япония планирует через 10 лет закрыть более сотни ТЭС Япония к 2030 году намерена закрыть 110 из 140 своих угольных электростанций, что ударит по традиционным поставщикам энергетического угля в страну — Австралии, Индонезии и России, пишет газета "Коммерсант".



Как заявил в пятницу министр промышленности Японии Хироси Кадзияма, в июле правительство начнет работу над выработкой конкретных мер, которые позволят уйти от угольной генерации в рамках программы по сокращению выбросов углерода и перехода на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По его словам, среди мер по повышению роли ВИЭ — изменение законодательства, регулирующего доступ к электросетям.



На уголь приходится 32% в энергобалансе Японии, на ВИЭ — всего 17%. Долю угля к 2030 году планируется снизить до 26%.



99% своих потребностей в угле Япония обеспечивает за счет импорта. Она является крупнейшим мировым покупателем угля, на нее в 2019 году приходилось 17,6% всего импортируемого угля в стоимостном выражении (23,3 млрд долл), всего страна импортировала 125 млн тонн угля. Главными поставщиками являются Австралия (61%), Индонезия (15%) и Россия (11%).



МинПром



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