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Госбюджет изменят ради создания двух министерств

03.07.20 18:04 , Бизнес Цензор
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Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год в связи с разделением Министерства экологии и окружающей среды на два ведомства. 

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3664 за основу проголосовали 247 депутатов, принятие закона в целом с учетом предложений профильного парламентского комитета поддержали 238 нардепов.

Согласно пояснительной записке, законом предложено определить бюджетные назначения новообразованным Министерству энергетики и Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов в связи с реорганизацией Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В частности, на содержание Министерства энергетики законом предусмотрено 175,52 млн грн, в том числе на оплата труда – 136,64 млн грн. Для Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов предусмотрено 55,37 млн грн, из них оплата труда – 44,66 млн грн.

Как отмечается в выводах комитета, в итоге расходы на оплату труда в среднем в месяц на одного работника, исходя из предельной численности работников, в Минэнеррго составят 30,5 тыс. грн, тогда как в Минприроды – всего 12,1 тыс. грн.

Как сообщалось,27 мая Кабинет министров принял решение выделить в отдельную структуру Министерство охраны окружающей среды из Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

МинПром

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