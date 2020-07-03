Нацбанк продал 150 млн долл. для спасения гривны Национальный банк Украины в течение недели 30 июня - 3 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долл. При этом впервые с начала апреля центробанк возобновил интервенции по продаже валюты и продал 150,9 млн долл. Об этом сообщается на сайте НБУ.



Из данных НБУ следует, что центробанк купил 169,8 млн долл. 30 июня. Однако после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке вечером 1 июля ситуация изменилась и курс доллара пошел вверх. Для стабилизации курса НБУ продал 150,9 млн долл.



По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3884,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 922,0 млн долларов.



Напомним, курс доллара резко пошел вверх после того, как вечером 1 июля глава НБУ Я.Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.



Благодаря интервенциям НБУ курс на межбанке 3 июля стабилизировался ниже уровня 27,20 грн за долл.



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