Повышение минимальной зарплаты планируется в три этапа В Кабинете министров Украины собираются повысить минимальную заработную плату до 6500 грн. На текущий момент "минималка" для украинцев составляет 4723 грн.



Как сообщает правительство, повышение выплат будет осуществляться в три этапа, первый из которых начинается уже 1 сентября текущего года.



В частности, с этого числа украинцы будут минимально получать по 5 тыс. грн. Далее, уже с 1 января 2021 года сумма "минималки" составит 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года – 6500 грн.



Ожидается, что такие надбавки помогут украинцам тратить больше, что соответственно повысит доходы в государственный бюджет.



"Такой рост в условиях сокращения импорта должен обеспечить рост потребления именно украинской продукции, наших производителей", – говорится в сообщении Кабмина.



По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата украинских женщин в первом квартале 2020 года составила 9 785 грн, тогда как зарплата мужчин — 12 438 грн. То есть женщины заработали всего 78,7% от зарплаты мужчин.



В Украине по итогам мая 2020 г. наблюдается повышение уровня заработной платы на 1,1% в сравнении с выплатами за апрель.



МинПром





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