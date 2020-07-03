Рада проголосовала за отставку Смолия

Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.



Как передает Интерфакс-Украина, за документ в целом проголосовало 286 народных депутатов.



"Я принял тяжелое, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку на протяжении длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью утверждения решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и Украине в более долгосрочной перспективе", – сказал с трибуны парламента Я.Смолий.



Вчера сообщалось, что Международный валютный фонд заявил, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы Нацбанка Украины Я.Смолия.



МинПром

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