Главной проблемой в жизни украинцы назвали нехватку денег

В июне 2020 года 41,8% украинцев назвали главной проблемой "нехватку денег, чтобы жить нормально и не влезать в долги". В марте эта проблема беспокоила значимо меньше респондентов - 31,0%. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.



Как отмечают социологи, список проблем был представлен в 2014 году и впервые за весь период наблюдений проблема нехватки денег вышла на первое место, хоть и с несущественным разрывом с военным противостоянием на Востоке (39,7%).



По сравнению с мартом также существенно выросла обеспокоенность военным противостоянием на Востоке Украины (с 34,9% до 39,7%), безработицей (с 20,8% до 28,7%) и безразличием власти к проблемам простых граждан (с 23,6% до 27,4%). Вместе с тем снизилась обеспокоенность коррупцией (с 36,9% до 32,9%), инфляцию (с 35,7% до 32,5%), кризисом государственного управления (с 31,8% до 23,2%).



Несмотря на вспышку эпидемии СOVID-19, обеспокоенность низким уровнем медицинского обслуживания осталась на уровне марта (28,4%).



Также снизилась обеспокоенность преступностью и неудовлетворительной работой правоохранительных органов (с 13,6% до 10,1%), а значит карантин не привел к росту бытовой преступности, по крайней мере, в субъективном восприятии украинцев, отмечают социологи.



Исследование было проведено на базе Омнибуса Info Sapiens - ежемесячного опроса по выборке, репрезентативной населению Украины в возрасте от 16 лет. Теоретическая статистическая погрешность для общей ежемесячной выборки в 1000 респондентов не превышает 3,1%. Даты проведения опроса: мартовская волна 4-19 марта 2020 года, июньская волна 10-26 июня 2020 года.



Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.



Ранее сообщалось, что, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце июня большинство украинцев (53%) считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти.



МинПром

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