Тарифы на транспортные услуги должна формировать НКРТ - Криклий Вопросы формирования тарифов на транспортные услуги должен быть передано в сферу управления независимого регулятора, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.



"Опыт многих европейских стран показывает, что полное дерегулирование и децентрализация не дает положительного результата. Так же, как и зарегулированность и чрезмерная централизация. Поэтому мы должны сформировать взвешенную государственную политику в сфере транспорта. Для этого и необходим государственный коллегиальный орган, который бы эффективно осуществлял регулирование в сфере определения тарифов", - пояснил Криклий.



По словам главы ведомства, такие изменения позволят сформировать конкурентные рынки перевозок и гармонизировать рынок транспортных услуг в интересах всех его участников.



"По этому пути шли Германия, Франция, Швеция и другие страны ЕС. И мы хотим тоже заимствовать такой опыт. Министерством инфраструктуры разработан соответствующий проект закона, предусматривающий создание Национальной комиссии, которая будет осуществлять государственное регулирование в сфере транспорта", - отметил Криклий.



Согласно проекту закона, Нацкомиссия будет регулировать деятельность субъектов естественных монополий на рынках транспортных услуг и смежных рынках. Речь идет об использовании железнодорожных путей, диспетчерских служб, вокзалов и других объектов инфраструктуры, которые обеспечивают движение железнодорожного транспорта общего пользования, управления воздушным движением, специализированные услуги в речных, морских портах, морских рыбных портах и аэропортах. Также это внутренние и международные перевозки пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным, речным и морским транспортом.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



