Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Тарифы на транспортные услуги должна формировать НКРТ - Криклий

03.07.20 16:03
печать
размер текста:

Вопросы формирования тарифов на транспортные услуги должен быть передано в сферу управления независимого регулятора, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Опыт многих европейских стран показывает, что полное дерегулирование и децентрализация не дает положительного результата. Так же, как и зарегулированность и чрезмерная централизация. Поэтому мы должны сформировать взвешенную государственную политику в сфере транспорта. Для этого и необходим государственный коллегиальный орган, который бы эффективно осуществлял регулирование в сфере определения тарифов", - пояснил Криклий.

По словам главы ведомства, такие изменения позволят сформировать конкурентные рынки перевозок и гармонизировать рынок транспортных услуг в интересах всех его участников.

"По этому пути шли Германия, Франция, Швеция и другие страны ЕС. И мы хотим тоже заимствовать такой опыт. Министерством инфраструктуры разработан соответствующий проект закона, предусматривающий создание Национальной комиссии, которая будет осуществлять государственное регулирование в сфере транспорта", - отметил Криклий.

Согласно проекту закона, Нацкомиссия будет регулировать деятельность субъектов естественных монополий на рынках транспортных услуг и смежных рынках. Речь идет об использовании железнодорожных путей, диспетчерских служб, вокзалов и других объектов инфраструктуры, которые обеспечивают движение железнодорожного транспорта общего пользования, управления воздушным движением, специализированные услуги в речных, морских портах, морских рыбных портах и аэропортах. Также это внутренние и международные перевозки пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным, речным и морским транспортом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:49
Повышение минимальной зарплаты планируется в три этапа
16:32
В январе-июне ЮГОК снизил выпуск концентрата на 0,5%
16:21
Рада проголосовала за отставку Смолия
15:44
Главной проблемой в жизни украинцы назвали нехватку денег
15:26
В первом полугодии поставки лома на меткомбинаты снизились на 22,5%
15:11
За пьяное вождение в Украине начнут сажать на 15 суток
14:52
Air Products и Tyssenkrupp подписали договор по поставкам зеленого водорода
14:37
Три четверти британских заводов планируют сокращение персонала
14:21
Коронавирус помешал перевозкам по Днепру в Беларусь
14:03
Порт Южный за полгода нарастил перевалку грузов на 80%
13:42
Глобальное производство железной руды в 2020 году снизится до 2230,8 млн тонн
13:28
Украина резко упала в индексе инвестпривлекательности
13:12
POSCO признана лучшей сталелитейной компанией на Global Metals Awards
12:57
Иран намерен ударно наращивать выплавку стали
12:44
У государства нет долгов перед шахтерами – Шмыгаль
12:31
В следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долга
12:12
На спасение Celsa Steel правительство Великобритании выделило 30 млн фунтов
11:58
Индия защитит своих производителей продукции из алюминия
11:45
Бюджету нужен более высокий курс доллара – министр
11:24
Коронавирус обвалил поставки медного концентрата в Китай
02.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!