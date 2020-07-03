В первом полугодии поставки лома на меткомбинаты снизились на 22,5% В первом полугодии поставки металлолома на украинские металлургические предприятия снизились на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошло года, до 1,308 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные ассоциации УАВтормет.



При этом в июне 2020 года поставки снизились на 34,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 212 тыс тонн.



При этом УАВтормет отмечает, что несмотря на снижение поставок в июне потребности меткомбинатов в металлоломе были обеспечены на 115,3%. В целом в первом полугодии потребности металлургических предприятий в ломе были обеспечены на 99,5%.



По оценкам УАВтормет, запасы металлолома на предприятиях на 1 июля составляют 110-115 тыс. тонн.



Как сообщалось, в первом полугодии выплавка стали на украинских металлургических предприятиях снизилась на 7,6%, до 10,1 млн тонн.



МинПром



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