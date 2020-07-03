За пьяное вождение в Украине начнут сажать на 15 суток Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция после отмены тюремного наказания за пьяное вождение просят разрешить и административные аресты помимо штрафов. В частности, предлагают разрешить арестовывать на 15 суток.



Заявление опубликовано на сайте МВД.



Сообщается, что полиция и МВД приветствуют исключение пьяного вождения из уголовных проступков. Отмечается, что на оформление уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа.



"В то же время МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности за повторность управления транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток", - говорится в сообщении.



Уточняется, что такой арест может быть применен, если водитель повторно в течение одного года сядет за руль пьяным.



Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля штраф за пьяное вождение существенно вырос: теперь нарушителям придется выложить за первое нарушение от 17 до 34 тыс. грн с лишением прав на срок до 3 лет.



Кроме того, в Украине хотят в шесть раз увеличить штрафы за превышение скорости.



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