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За пьяное вождение в Украине начнут сажать на 15 суток

03.07.20 15:11 , РБК Украина
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Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция после отмены тюремного наказания за пьяное вождение просят разрешить и административные аресты помимо штрафов. В частности, предлагают разрешить арестовывать на 15 суток.

Заявление опубликовано на сайте МВД.

Сообщается, что полиция и МВД приветствуют исключение пьяного вождения из уголовных проступков. Отмечается, что на оформление уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа.

"В то же время МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности за повторность управления транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такой арест может быть применен, если водитель повторно в течение одного года сядет за руль пьяным.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля штраф за пьяное вождение существенно вырос: теперь нарушителям придется выложить за первое нарушение от 17 до 34 тыс. грн с лишением прав на срок до 3 лет.

Кроме того, в Украине хотят в шесть раз увеличить штрафы за превышение скорости.

МинПром

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