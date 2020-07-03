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Три четверти британских заводов планируют сокращение персонала

03.07.20 14:37
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Почти три четверти промышленных компаний в Великобритании рассматривают возможность сокращения сотрудников в ближайшие полгода, такие данные сегодня, 3 июля, опубликовала ассоциация Make UK, объединяющая представителей производственных корпораций.

В конце июня она провела опрос, в котором приняли участие 274 компании, 42% опрошенных ответили, что они планируют сокращения сотрудников в ближайшие шесть месяцев, еще 31% — что сокращения в их компаниях возможны, и лишь 27% заявили, что исключают такую возможность.

Еще в мае лишь четверть компаний говорили о том, что планируют сокращения. Сейчас 8% опрошенных сказали, что собираются уволить от четверти до половины работников, 29% — от 11% до четверти.

68% компаний заявили о снижении продаж в последние две недели, 61% — о снижении числа заказов. Лишь 16% опрошенных заявили, что они сейчас работают на полную мощность. Менее трети компаний ожидают возврата к нормальным условиям производства и продаж в течение года.

МинПром

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