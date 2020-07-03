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Коронавирус помешал перевозкам по Днепру в Беларусь

03.07.20 14:21 , Интерфакс Украина
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Карантинные ограничения помешали Украине и Беларуси провести совместные промеры глубин по реке Днепр для реализации трансграничного логистического проекта, поэтому Беларусь рассчитывает, что украинская сторона осуществит их самостоятельно в ближайшее время.
Об этом посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"У нас были серьезные планы, и Министерство инфраструктуры Украины тоже готово подключиться к этой проблеме. Надо было провести дноуглубительные работы на вашей территории, и украинское Министерство инфраструктуры еще в декабре провело тендер, выбрали подрядную организацию... Но в связи с пандемией, ситуацией, когда непосредственно исполнители, рабочие и изыскатели не могли выйти на местность, проект приостановился. Работы, как мне известно, пока не начинались", – сказал посол.

"По реке Днепр карантинные ограничения помешали провести совместные промеры глубин. Рассчитываем, что украинская сторона осуществит их самостоятельно в ближайшее время", – добавил И.Сокол.

Посол отметил, что поскольку часть водного пути проходит по Чернобыльской зоне, надо было провести экологические исследования, выяснить, как поднятие грунтов влияет на экологическую обстановку.

Дипломат уточнил, что существует две возможности сотрудничества: трехсторонний проект совместно с Польшей по водному пути E40 и двухсторонний проект между Украиной и Беларусью.

"В Беларуси реализуется инвестиционный проект строительства речного порта в Нижних Жарах. Предполагается, что речные суда класса "река-море" будут перевозить грузы в обоих направлениях по рекам Днепр и Припять с перевалкой уже в украинских портах", – напомнил И.Сокол.

Посол также подчеркнул, что Беларусь видит готовность украинской власти к реализации этого проекта.

Как сообщалось, в феврале министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что проект по восстановлению международного речного пути Е-40 из Украины в Беларусь вышел на стадию практической реализации.

Он также обещал, что а конце апреля планируется запустить туристический водный маршрут из Киева в белорусский Мозырь по Днепру и Припяти.

 
МинПром

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