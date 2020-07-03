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Порт Южный за полгода нарастил перевалку грузов на 80%

03.07.20 14:03 , Металлургпром
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По итогам первого полугодия 2020 года ГП "Морской торговый порт Южный" увеличил объемы грузооборота до 10,6 млн тонн. Это на 58% больше запланированных показателей и на 61% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Несмотря на пандемию и кризис, украинские порты продолжают демонстрировать превосходную динамику работы. В мае прирост грузооборота всех портов составил более 10%. По итогам января-июня порт "Южный" демонстрирует рост более чем на 60%. От эффективности работы портов зависят доходы бюджетов, поэтому наша главная задача - использовать потенциал портов на 100%", - отметил министр инфраструктуры.

Ключевым направлением развития порта стала диверсификация грузов, а сам грузооборот предприятия охватил экспортные, импортные, транзитные грузы и каботаж. Следовательно, по итогам января-июня этого года государственный стивидор перевалил 7,812 миллиона тонн грузов на экспорт (+ 62%), 1,480 миллиона тонн на импорт (+ 56%), 1,820 миллиона тонн транзита (+36 %) и 211,4 тыс. тонн каботажа (+2 542%).

Объем обработанной руды на предприятии составил 7 млн 452,4 тыс. тонн. Это на 80% больше, чем было сделано за первое полугодие 2019 года. Основным сырьем на импорт стали уголь, никелевая руда и бентонитовая глина.

МинПром

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