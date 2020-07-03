Глобальное производство железной руды в 2020 году снизится до 2230,8 млн тонн Как сообщает Mining.com, ожидается, что мировое производство железной руды сократится на 1,2% в 2020 году до 2230,8 млн тонн, поскольку на ведущих производителей влияет ряд факторов. К ним относятся сбои, связанные с погодой, закрытие аукционов и закрытие шахт из-за Covid-19, говорит GlobalData, ведущая компания по обработке данных и аналитике.



В Австралии, которая является крупнейшим в мире производителем железной руды, прогнозируется увеличение производства всего на 0,9%. Рост ограничен воздействием циклона Дэмиен.



Так последствия циклона для Rio Tinto, привели к тому, что компания сократила свои производственные показатели на 2020 год примерно на 6 млнтонн. Другие крупные производители, BHP и Fortescue Metals Group, не пострадали, и ни один из трех основных производителей не ожидает какого-либо сокращения производства из-за Covid-19.



В Бразилии проливные дожди в юго-восточных районах в начале 2020 года серьезно повлияли на производство на предприятиях Vale в первом квартале. Впоследствии резкое распространение Covid-19 в Бразилии привело к сокращению поставок из страны. В результате компания снизила прогноз на 2020 год до 30 млн тонн.



Виннет Баджадж, старший аналитик по горнодобывающей промышленности в GlobalData, комментирует: "В Бразилии будет зафиксирован рост добычи железной руды в 2020 году на 4,5%, а страна восстановится после резкого падения добычи из-за катастрофы в Брумадинью в 2019 году, на 12 %, до 404,9 млн тонн за это время. В Индии задержки в аукционах шахт в индийском штате Одиша, как ожидается, повлияют на добычу железной руды в Индии в 2020 году, которая, как ожидается, снизится до 205,7 млн тонн - снижение на 12,5% по сравнению с 2019".



Ожидается, что в период между 2021 и 2024 годами мировое производство вырастет в среднем на 3,5% и достигнет 2553,8 млн тонн, причем Австралия, Бразилия, Россия и Индия являются основными участниками этого роста.



Ожидается, что совокупное производство в этих странах вырастет с прогнозируемых 1721 млн тонн в 2021 году до 1 927,7 млн тонн в 2024 году.



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