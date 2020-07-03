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Украина резко упала в индексе инвестпривлекательности

03.07.20 13:28 , Интерфакс Украина
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Индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом полугодии 2020 года снизился до 2,51 балла (при максимальном показателе 5 баллов) по сравнению с 2,95 балла во втором полугодии 2019-го.

Как свидетельствует опрос генеральных директоров компаний, проведенный в рамках исследования индекса инвестиционной привлекательности Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) и юридической фирмой "Василь Киcиль и Партнери", только 4% из 105 опрошенных руководителей считают инвестклимат в Украине благоприятным (во втором полугодии-2019 таких было 17%).Неблагоприятным инвестклимат назвали 62%, а еще 34% - нейтральным, указала ЕБА по итогам исследования.

"Мы наблюдаем беспрецедентное ухудшение настроений инвесторов, сопоставимое с посткризисными настроениями 2015 года. К негативному влиянию вынужденных карантинных мер на протяжении более двух месяцев добавилась кадровая турбулентность в правительстве и замедление темпов реформ. Без дальнейших структурных изменений по борьбе с коррупцией, реформированию судов и правоохранительных органов, увеличению экономической свободы, стабильного законодательства настроения даже самых больших оптимистов, которыми являются предприниматели в Украине, будут ухудшаться еще больше", - прокомментировала результаты исследования исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

При этом 55% директоров отметили ухудшения инвестклимата за последние полгода, еще 35% не увидели изменений в условиях ведения бизнеса и только 10% респондентов указали на улучшения.

Среди положительных сдвигов участники опроса указали запуск рынка земли, валютную либерализацию, продолжение сотрудничества с МВФ, снижение учетной ставки НБУ, стабильную национальную валюту.

К традиционным проблемам бизнес-климата, по данным ассоциации, таким как слабая судебная система, теневая экономика и коррупция, добавились новые факторы: ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, постоянные ротации в составе правительства с последующей экономической нестабильностью и усилением налогового давления, остановка реформ.

При этом только 15% СЕО рассчитывают на улучшение бизнес-климата в ближайшие полгода (в минувшем опросе таких было 41%), еще 44% респондентов не ожидают изменений, а 41% побаивается ухудшений.

ЕБА проводит исследования индекса инвестиционной привлекательности среди компаний-членов ассоциации с 2008 года, при этом он ни разу не превысил "положительной зоны" - 4 балла.

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