POSCO признана лучшей сталелитейной компанией на Global Metals Awards Как сообщает The KoreaTimes, южнокорейская компания POSCO выбрана как лучшая компания в категории лидерства в сталелитейной промышленности на Global Metals Awards S & P Global Platts, который был объявлен 30 июня.



Platts выбирает выдающиеся компании в 15 категориях, включая лидерство в сталелитейной промышленности, лидерство в алюминиевой промышленности, лидерство в сырьевых отраслях, технологические инновации и социальный вклад с 2013 года через премию Global Metals.



В мае POSCO была выбрана в качестве окончательного кандидата в трех категориях: лидерство в сталелитейной промышленности, социальный вклад и технологические инновации, а также в категории "лидерство в сталелитейной промышленности" за достижение хороших результатов управления по сравнению с конкурентами в сложных бизнес-условиях, таких как распространение глобального протекционизма и ухудшение конъюнктуры рынка стали.



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