Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

У государства нет долгов перед шахтерами – Шмыгаль

03.07.20 12:44 , Укринформ
печать
размер текста:

Вопрос заработных плат шахтеров находится на ежедневном контроле правительства. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, сообщает Укринформ.

"Касательно заработных плат шахтеров и ситуации в угольной отрасли. Правительство обеспокоено этой ситуацией, этот вопрос на ежедневном контроле. И.о. министра энергетики участвовала в выездном заседании комитета на одной из государственных ТЭС", - сказал Д.Шмыгаль.

Он напомнил, что на выплаты зарплат и погашение задолженности правительство направило 3,5 млрд грн за 6 месяцев 2020 года.

"На сегодняшний день ситуация такова, что государство не имеет долгов перед горнорабочими. Кроме того, правительство приняло постановление, которым обязало выкупать уголь из украинских шахт", - отметил премьер.

Как сообщалось, 30 июня 2020 года у Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров компаний "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", а также представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

По состоянию на 1 июля 2020 года общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате за 2015-2020 годы составляет 271 млн грн (в том числе за 2020 год - 124 млн грн).

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики выделило 339 млн грн на погашение шахтерам долгов по зарплате за апрель и май.

Всего за 6 месяцев 2020 года угледобывающими предприятиями на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней направлено 3,5 млрд грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:03
Порт Южный за полгода нарастил перевалку грузов на 80%
13:42
Глобальное производство железной руды в 2020 году снизится до 2230,8 млн тонн
13:28
Украина резко упала в индексе инвестпривлекательности
13:12
POSCO признана лучшей сталелитейной компанией на Global Metals Awards
12:57
Иран намерен ударно наращивать выплавку стали
12:31
В следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долга
12:12
На спасение Celsa Steel правительство Великобритании выделило 30 млн фунтов
11:58
Индия защитит своих производителей продукции из алюминия
11:45
Бюджету нужен более высокий курс доллара – министр
11:24
Коронавирус обвалил поставки медного концентрата в Китай
11:09
В 11 областях Украины усилят карантинные ограничения
10:55
В ЕС начали действовать квоты на импорт стали
10:43
Польша будет отправлять украинцев на карантин
10:32
Американские металлурги постепенно восстанавливают мощности
10:14
JSPL продала завод в Омане за 1 млрд долл.
09:44
Boeing прекратит выпуск легендарного самолета Джамбо Джет
09:03
Индия начала расследовать импорт алюминиевой продукции
08:49
Сделка по продаже Уральской стали ЗТЗ сорвалась
08:39
Мировое производство нержавейки сократилось на 8%
08:02
В Украине растет количество безработных
02.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!