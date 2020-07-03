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В следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долга

03.07.20 12:31 , Бизнес Цензор
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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина в следующем году должна будет выплатить около 600 млрд грн по государственному долгу. Об этом С.Марченко сказал во время выступления в парламенте, сообщает БизнесЦензор.

"Прогнозные платежи по государственному долгу в следующем году будут составлять ориентировочно 600 млрд грн", - сказал министр.

С.Марченко добавил, что "дефицит государственного бюджета в 2020 году составляет 7,5% валового внутреннего продукта. В следующем году мы планируем этот дефицит сократить".

Как сообщалось, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в мае в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% – до 2 209,46 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте – на 0,83%, до 82,12 млрд грн.

По данным Минфина, в апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% – до 81,4 млрд долл, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2 196 млрд грн.

Совокупный государственный долг Украины в марте 2020 года снизился на 3,62% в долларовом эквиваленте – до 80,38 млрд долл., а в гривневом вырос на 10,15% и составил 2 255 млрд грн.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 трлн 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг 84,4 млрд долл.

МинПром

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