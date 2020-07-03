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На спасение Celsa Steel правительство Великобритании выделило 30 млн фунтов

03.07.20 12:12 , Металлургпром
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Сталелитейная компания Celsa Steel первой в Великобритании получила финансовую помощь, финансируемую налогоплательщиками в рамках проекта Project Birch, созданного для компаний, борющихся с кризисом коронавируса.

Лейбористы приветствовали кредит, и призвали министров заключить больше соглашений с промышленностью, чтобы предотвратить волну массовых увольнений.

В рамках ссуды, которая, как ожидается, будет полностью погашена, компания должна выполнить ряд юридически обязательных условий, включая обязательства по защите рабочих мест и сокращению выбросов парниковых газов.

Считается, что кредиты Project Birch также будут включать условие, что правительство Великобритании примет долю в компании, если кредиты не будут возвращены.

Пакет помощи в размере 30 млн  фунтов стерлингов объем поддержки относительно невелик по сравнению с тем, что запрашивают другие компании. Например, другая металлургическая компания Tata Steel запросила у правительства 500 млн фунтов стерлингов, а концерн Jaguar Land Rover Limited - 1 млрд фунтов стерлингов.

В то же время это финансирование открывает двери прямому финансированию стратегически важных предприятий Великобритании налогоплательщиками, что было запрещено правилами Европейского Союза.

МинПром

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