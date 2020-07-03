Бюджету нужен более высокий курс доллара – министр Для Министерства финансов желателен более высокий курс доллара к гривне. От курса зависят доходы государственного бюджета. Об этом в комментарии журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко.



"То, что стабильность курса является положительной ситуацией, тут трудно спорить. Единственный вопрос, нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены", - сказал он.



В то же время он отметил, что "это не проблема, это не критическая ситуация". По его словам, недоборы на таможне Минфин перекрывает экономией по обслуживанию государственного долга.



Напомним, ранее С.Марченко заявил, что не видит причин для укрепления курса гривны к доллару.



Отметим, согласно прогнозу правительства Украины курс в 2020 году должен составить 30 грн/долл.



На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных пошлин.



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