В ЕС начали действовать квоты на импорт стали В Евросоюзе с 1 июля официально вступили в силу поправки в систему регулирования импорта стальной продукции в период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г.



Наиболее значимые изменения коснулись горячекатаного проката. Вместо единой глобальной квоты вводятся отдельные лимиты для крупнейших экспортеров. Доля любой отдельной страны в общем объеме поставок не может превышать 30%.



Причем самую большую квоту на горячекатаные рулоны получила Россия, хотя в отношении российских компаний продолжат действовать антидемпинговые пошлины. Индия и Турция будут вынуждены сократить поставки горячекатаного проката в ЕС по сравнению с 2019 г. Вне квотной системы находится Египет как развивающаяся страна.



В то же время прежние страновые квоты на импорт горячекатаного нержавеющего проката заменены единой глобальной квотой для всех поставщиков.



Все квоты будут распределяться на четыре квартала. Как заявляет Европейская комиссия, благодаря этому поставки будут более ритмичными. Ранее некоторые страны использовали всю свою годовую квоту за считанные недели. Не использованную на квартал квоту можно переносить, тем не менее, на следующий период.



В целом новые правила были негативно восприняты европейскими металлургами. Ассоциация Eurofer выступала за сокращение квот в несколько раз вследствие падения спроса на стальную продукцию в ЕС, но Европейская комиссия не прислушалась к ее аргументам.



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