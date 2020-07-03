Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В ЕС начали действовать квоты на импорт стали

03.07.20 10:55 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

В Евросоюзе с 1 июля официально вступили в силу поправки в систему регулирования импорта стальной продукции в период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г.

Наиболее значимые изменения коснулись горячекатаного проката. Вместо единой глобальной квоты вводятся отдельные лимиты для крупнейших экспортеров. Доля любой отдельной страны в общем объеме поставок не может превышать 30%.

Причем самую большую квоту на горячекатаные рулоны получила Россия, хотя в отношении российских компаний продолжат действовать антидемпинговые пошлины. Индия и Турция будут вынуждены сократить поставки горячекатаного проката в ЕС по сравнению с 2019 г. Вне квотной системы находится Египет как развивающаяся страна.

В то же время прежние страновые квоты на импорт горячекатаного нержавеющего проката заменены единой глобальной квотой для всех поставщиков.

Все квоты будут распределяться на четыре квартала. Как заявляет Европейская комиссия, благодаря этому поставки будут более ритмичными. Ранее некоторые страны использовали всю свою годовую квоту за считанные недели. Не использованную на квартал квоту можно переносить, тем не менее, на следующий период.

В целом новые правила были негативно восприняты европейскими металлургами. Ассоциация Eurofer выступала за сокращение квот в несколько раз вследствие падения спроса на стальную продукцию в ЕС, но Европейская комиссия не прислушалась к ее аргументам.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:31
В следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долга
12:12
На спасение Celsa Steel правительство Великобритании выделило 30 млн фунтов
11:58
Индия защитит своих производителей продукции из алюминия
11:45
Бюджету нужен более высокий курс доллара – министр
11:24
Коронавирус обвалил поставки медного концентрата в Китай
11:09
В 11 областях Украины усилят карантинные ограничения
10:43
Польша будет отправлять украинцев на карантин
10:32
Американские металлурги постепенно восстанавливают мощности
10:14
JSPL продала завод в Омане за 1 млрд долл.
09:44
Boeing прекратит выпуск легендарного самолета Джамбо Джет
09:03
Индия начала расследовать импорт алюминиевой продукции
08:49
Сделка по продаже Уральской стали ЗТЗ сорвалась
08:39
Мировое производство нержавейки сократилось на 8%
08:02
В Украине растет количество безработных
02.07.20
18:12
Падение в основных отраслях экономики Украины замедлилось почти вдвое
18:02
Полугодовой план по поступлениям в госбюджет не выполнен - Госказначейство
17:45
Европе предлагают обнулить пошлины на ввоз алюминия РУСАЛа
17:30
Турция сокращает экспорт металлопродукции
17:17
АМКУ считает выплаты авиакомпании Мотор Сич незаконными и обязал их вернуть
17:05
Остаток средств в Госказначействе установил рекорд
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!