Польша будет отправлять украинцев на карантин Польша снова вводит обязательный карантин для приезжих из Украины, который был отменен 1 июля. Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и Польши, сообщает БизнесЦензор.



Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский Союз, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.



Также распоряжением добавили новые категории лиц, которые освобождаются от карантина. В частности, самоизоляция не обязательна для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, ученых.



Также от прохождения 14-дневного карантина в Польше освобождаются: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.



Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резиденты других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.



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