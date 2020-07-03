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В 11 областях Украины усилят карантинные ограничения

03.07.20 11:09 , Интерфакс Украина
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Эпидемиологическая ситуация в 11 регионах страны не соответствует установленным критериям, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Он также подчеркнул, что в Украине не будут вводиться жесткие карантинные ограничения в связи с достижением показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения.

то касается показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения, а сегодня мы уже находимся на уровне 59,7 на 100 тыс., мы использовали этот показатель исключительно для определения касательно проведения ВНО и считали его по состоянию на 22 июня. То есть если бы тогда этот показатель превысил 60, мы бы принимали решение о переносе ВНО", – пояснил министр здравоохранения.

М.Степанов добавил, что по состоянию на сегодня Украина находится в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются ограничительные меры.

"Постановлением правительства четко определены четыре критерия, по которым могут усиливаться ограничения. В настоящее время наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах, в частности в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ривненской областях", – отметил министр.

По словам М.Степанова, 11 регионов в стране превышают установленные критерии и по ним областные санврачи подали представления об усилении карантинных мер.

МинПром

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