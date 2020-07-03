Сделка по продаже Уральской стали ЗТЗ сорвалась

"Металлоинвест" и "Загорский трубный завод" (ЗТЗ) объявили о разрыве стратегического партнерства по развитию завода "Уральская сталь". Об этом пишет газета "Коммерсант".
В совместном заявлении двух компаний говорится, что они завершили изучение вопроса о стратегическом партнерстве и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия. После анализа рынка стороны решили продолжить самостоятельное развитие своих активов, хотя "Металлоинвест" и подтверждает приверженность долгосрочным партнерским отношениям с ЗТЗ в сфере поставок стальной продукции.
Стоимость сделки оценивалась в 32 млрд руб (около 450 млн долл).
В заявлении компаний говорится, что за 10 лет нахождения "Уральской стали" в составе "Металлоинвеста" общий объем инвестиций составил 25 млрд руб. Источники издания в отрасли предполагают, что стороны могли не договориться по цене и по долям участия в партнерстве.
"Уральская сталь", производящая штрипс, трубную заготовку и сталь для строительства мостов, нужна ЗТЗ для проекта по производству бесшовных труб нефтяного сортамента. ВТБ готов предоставить под проект 35 млрд руб. В начале этого года стороны объявили о стратегическом партнерстве, а в отчетности по МСФО "Металлоинвеста" говорилось, что сделку по продаже планируется закрыть во втором квартале. При этом компании являются давними партнерами, и "Уральская сталь" с 2016 года поставляет ЗТЗ листовой прокат для производства труб диаметром от 530 мм до 820 мм.