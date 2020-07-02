Падение в основных отраслях экономики Украины замедлилось почти вдвое В мае 2020 года наблюдалось постепенное восстановление экономической активности как в Украине, так и за ее пределами с учетом ослабления карантинных ограничений. Падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составило замедлилось до 8,9% г/г (с 15,4% г/г в апреле).



Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (июнь 2020 года).



"Впрочем, сохранение ряда ограничений на деятельность отдельных секторов оставалось весомым фактором спада экономики", - говорится в обзоре.



Как напоминают в НБУ, падение промышленного производства замедлилось до 12,2% г/г из-за определенной активизации внешнего спроса на фоне оптимизма, вызванного постепенным смягчением карантина.



Восстановление спроса домохозяйств на фоне улучшения потребительских настроений и роста заработных плат, а также восстановление работы непродуктовых магазинов и рынков обусловили замедление спада розничной торговли (до 3,1% г/г).



Активизация деятельности привела к замедлению падения в производстве электроэнергии (до 8,2% г/г) и грузооборота (до 26% г/г), а заодно и возобновлению роста оптовой торговли (1,6% г/г).



Несмотря на замедление темпов, спад пассажирооборота оставался значительным (до 92,3% г/г) из-за сохранения ограничений на перевозки железнодорожным и городским транспортом на протяжении большей части месяца.



Наращивание капитальных расходов бюджета способствовало замедлению спада в строительстве (до 2,6% г/г).



Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



