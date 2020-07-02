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За время карантина украинцы значительно обнищали

02.07.20 16:51 , Экономическая правда
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В июне значительно снизилось число украинцев, которые могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи или могут позволить себе приобретать все, что угодно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 24 мая по 4 июня.

Если в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям (ответы "могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, такие как телевизор или холодильник", или "вообще что угодно могут позволить себе") 20,5% респондентов, то в начале июня - уже 12%.

Вместе с тем с 30% до 36% выросла доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния ("могут кое-что откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник") и с 34% до 37% - с низким уровнем благосостояния ("хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно").

В то же время уровень абсолютной бедности - тех, кому не хватает денег на еду - практически не изменился - 11,5% в конце апреля против 12% в начале июня.

Таким образом, за этот период отмечается снижение благосостояния населения.

МинПром

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