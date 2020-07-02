В Испании начали забастовку рабочие последнего алюминиевого завода Alcoa

Работники алюминиевого завода San Ciprián (San Cibrao) в Испании, последнего действующего завода Alcoa в этой стране, 1 июля начали забастовку перед воротами предприятия, перегородив проезд и разведя костры. Рабочие протестуют против закрытия завода в рамках стратегии сокращения расходов Alcoa.
В начале июня текущего года Alcoa начала неформальное обсуждение данных мер с профсоюзом, с 25 июня стартовал официальный 30-дневный процесс переговоров. Компания предполагает сократить 534 работника алюминиевого завода, но частично сохранить литейное производство.
Отмечается, что предприятие долгое время генерировало значительные убытки и компания не видит иной возможности сделать его прибыльным.
В то же время министр промышленности испанского правительство Рейес Марото заявила, что Alcoa за последнее десятилетие получила в качестве помощи около 800 млн евро. Но когда помощь в виде сохранения занятости потребовалась правительству, компания отказалась идти на встречу и будет справедливо, если она вернет эти деньги с процентами за время пользования.
В Alcoa заявляют, что получили менее 43 млн евро субсидий за 10 лет и на тех же условиях, что и остальные отрасли промышленности страны.
В конце 2019 года Alcoa закрыла два других своих алюминиевых завода в Испании - в городах Авилес и Ла-Корунья.