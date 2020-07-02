Верховный суд обжаловал в Конституционном суде карантинные меры Кабмина Верховный суд Украины обжаловал в Конституционном суде карантинные ограничения, введенные правительством от 20 мая 2020 года, передает УНИАН.



Сегодня Большая палата Конституционного суда в форме письменного производства начала слушания по представлению пленума ВСУ. Речь идет о постановлении Кабинета министров №392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом САРС-КОВ-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий".



По словам судьи-докладчика Петра Филюка, в представлении Верховный суд отмечает, что оспариваемыми пунктами постановления правительства предусмотрен ряд ограничений, в частности массовых мероприятий с количеством участников более 10, а также ограничения на период карантина зарплат работникам бюджетных учреждений до уровня не более 10 минимальных заработных плат.



Верховный суд считает, что карантин противоречит положениям Конституции Украины, в частности ст. 33, которая гарантирует свободу передвижения и свободный выбор места жительства, за исключением ограничений, устанавливаемых законом. В представлении отмечается, что ограничения были установлены не законом, а постановлением правительства. Среди таких ограничений запрет людям старше 60 лет на свободу передвижения в связи с обязанностью самоизоляции, который возложен на них настоящим постановлением.



Также Верховный суд усматривает нарушение ст. 39 Конституции, которая гарантирует право на мирные собрания, в положении правительственного постановления, которое ограничивает массовые мероприятия количество не более 10 человек.



В Верховном суде отмечают, что такие или любые другие ограничения относительно массовых мирных собраний может устанавливать только суд на основании Конституции и законов Украины, а не правительственное постановление.



Также в представлении отмечается, что в целом права и свободы граждан, которые не могут ограничиваться при любых обстоятельствах, содержатся в Основном Законе. Все остальные права и свободы могут ограничиваться законом только в условиях чрезвычайного или военного положения.



"Однако можем констатировать, что ни военного, ни чрезвычайного положения в Украине введено не было", - отметили во ВСУ.



Также в представлении речь идет об ограничении прав на предпринимательскую деятельность, которые гарантированы ст.42 Конституции. Авторы представления указывают, что оспариваемое постановление запретило значительную часть предпринимательской деятельности, в частности относительно заведений общественного питания, развлекательных заведений, пассажирских перевозок.



Также в Верховном суде считают, что нарушены ст. 49 Конституции, которая гарантирует каждому право на медицинскую помощь. Постановление правительства запретило на период карантина плановые мероприятия по госпитализации.



Пленум Верховного суда просит Конституционный суд проверить правительственное постановление на соответствие ряда статей Основного Закона Украины, в частности 24, 33, 39, 42, 49, 92, 126, 121, 129-1. После заслушивания выступления судьи-докладчика Конституционный суд перешел к закрытой части слушаний по этому делу. Учитывая то, что принято решение о письменной форме производства, судьи не будут заслушивать стороны в этом производстве, а только работать с документами, присланными в суд.



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