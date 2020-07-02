В Минфине объяснили отказ от выпуска евробондов

Украина отказалась от выпуска евробондов на 1,7 млрд долл., поскольку новость об отставке главы Национального банка Якова Смолия стала шоком. Решение об отказе принималось сегодня утром. Об этом на брифинге рассказал министр финансов Сергей Марченко.



Министр отметил, что вчера Украина провела успешное размещение еврооблигационных займов на сумму 1,7 млрд долл. с рекордной доходностью в 7,3% и погашением в 2033 году.



"Как только мы завершили выпуск, мы узнали о новости, которая нас, мягко говоря, встревожила. Отставка главы НБУ. Возможно, даже шокировала. В связи с чем были долгие ночные переговоры с инвесторами, с нашими юридическими советниками. Поскольку это событие в мире международных финансов является достаточно существенным. Поэтому утром было принято решение остановить этот выпуск", - заявил С.Марченко.



По его словам, инвесторы одобрили это решение.



"Мы показываем, что мы как государство Украина не пытаемся бежать за быстрыми решениями, обманывая кого-то... Мы готовы сделать определенную паузу и потом решить, что мы будем делать. Но я скажу, что это событие (новость об отставке Смолия, - ред.) было абсолютно неординарным. Более того, худшего момента, чем вчерашнее заявление главы НБУ, для этой транзакции быть не могло. Время выхода заявления и формат были достаточно для нас неожиданными", - подчеркнул министр финансов.



Напомним, ранее сообщалось, что Украина отложила выпуск евробондов после заявления Я.Смолия об отставке.



МинПром

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