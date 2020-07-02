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Кременчугская больница получила аппарат ИВЛ от Белановского ГОКа Ferrexpo

02.07.20 15:29
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Сегодня больница интенсивного лечения "Кременчугская" получила аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от Белановского ГОКа (входит в компанию Ferrexpo). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость данного аппарата составила более 800 тыс. грн. Кроме аппарата ИВЛ медучреждению были переданы средства индивидуальной защиты.

"Аппарат ИВЛ был доставлен в больницу интенсивного лечения «Кременчугская» еще на прошлой неделе, к нему сегодня доставили комплектующие и в очень скором времени он будет запущен в работу. С учетом сегодняшней партии помощи и партий, которые передавались ранее, медучреждениям Кременчуга Ferrexpo уже передала медицинского оборудования, медикаментов, средств защиты и расходных материалов на сумму 3,6 млн. гривен", - отметил генеральный директор БГОКа Юрий Химич.

По словам и.о. директора больницы интенсивного лечения "Кременчугская" Юлии Сущенко, аппарат ИВЛ уже находится в реанимации и готов к работе. "Эта партия помощи от Феррекспо - не первая и она всегда актуальна. Средства защиты пойдут медикам, высокоинтеллектуальный ИВЛ поможет спасать пациентов", - добавила она.

Пресс-служба компании также сообщила о том, что на подходе следующая доставка партии оборудования, заказанного больницей интенсивного лечения "Кременчугская".

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

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