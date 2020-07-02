Рост цен на бензин и дизтопливо продолжается С 1 на 2 июля ряд операторов АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 30–50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".



В частности "БРСМ-Нафта" на 30 коп./л увеличила цены на бензины, оставив ДТ на прежнем уровне.



Сеть под брендом "Укр-Петроль" повысила цены на все виды топлива на 40 коп./л. На станциях сети "Автопорт" стоимость топлива выросла на 50 коп./л.



Как сообщалось, 29 июня сети АЗС WOG и ОККО увеличили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад — в апреле 2019 г.



На следующий день, 30 июня, крупные розничные операторы — AMIC, KLO, UPG — вслед за мейджорами повысили цены на бензин и ДТ на АЗС на 30–50 коп./л



По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.



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