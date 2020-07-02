Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Рост цен на бензин и дизтопливо продолжается

02.07.20 15:44 , enkorr
печать
размер текста:

С 1 на 2 июля ряд операторов АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 30–50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

В частности "БРСМ-Нафта" на 30 коп./л увеличила цены на бензины, оставив ДТ на прежнем уровне.

Сеть под брендом "Укр-Петроль" повысила цены на все виды топлива на 40 коп./л. На станциях сети "Автопорт" стоимость топлива выросла на 50 коп./л.

Как сообщалось, 29 июня сети АЗС WOG и ОККО увеличили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад — в апреле 2019 г.

На следующий день, 30 июня, крупные розничные операторы — AMIC, KLO, UPG — вслед за мейджорами повысили цены на бензин и ДТ на АЗС на 30–50 коп./л

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:41
В Испании начали забастовку рабочие последнего алюминиевого завода Alcoa
16:22
Верховный суд обжаловал в Конституционном суде карантинные меры Кабмина
16:09
Европа резко сократила закупку сжиженного газа
15:57
В Минфине объяснили отказ от выпуска евробондов
15:29
Кременчугская больница получила аппарат ИВЛ от Белановского ГОКа Ferrexpo
15:17
Дмитрий Колесников назначен генеральным директором ЗЖРК
15:06
На дорогах Украины вводят жесткие проверки перегруза фур
14:49
К июлю Украина накопила в ПХГ рекордные запасы газа
14:31
Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг
14:10
Администрацию портов оштрафовали на 5,5 млн грн
13:59
Украинцы считают, что некомпетентность власти станет причиной кризиса осенью
13:46
В Китае упал экспорт нержавейки
13:38
Германия намерена завершить строительство Северного потока-2
13:19
Укрзализныця продолжает активно продавать лом
13:05
В Украине стартовало автоматическое начисление пенсий
12:49
Беларусь победила коронавирус – Лукашенко
12:26
За первые полгода в общий фонд госбюджета привлечено займов на 259 млрд грн
12:03
Украина нарастила импорт газа почти на 25%
11:43
В первом полугодии украинские металлурги снизили выплавку стали на 7,6%
11:38
Украина отменила выпуск 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долл.
01.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!