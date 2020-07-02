Дмитрий Колесников назначен генеральным директором ЗЖРК

Председателем правления – генеральным директором Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК) назначен экс-министр промышленной политики, бывший народный депутат VIII созыва (фракция "Оппозиционный блок") Дмитрий Колесников вместо Михаила Короленко, ранее занимавшего должность министра промышленной политики, а до этого возглавлявшего Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК).
Согласно информации компании в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), кадровые решения приняты наблюдательным советом предприятия 26 июня, передает Интерфакс-Украина.
Д.Колесников вступил в должность с 1 июля текущего года, являлся народным депутатом, советником генерального директора, советником операционного директора.
Д.Колесников до своего избрания депутатом ВР восьмого созыва был заместителем исполнительного директора "Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива", в 2000-х годах длительное время работал на предприятиях "Метинвеста" , был заместителем городского головы Кривого Рога, министра промышленной политики, народным депутатом от "Партии регионов".
ЗЖРК по итогам работы в 2019 году получил чистую прибыль в размере 1,35 млрд грн против скорректированного убытка 300,834 млн грн в 2018 году. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную железную руду.
По данным НДУ на первый квартал 2020 года, его основными акционерами являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1698%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.