На дорогах Украины вводят жесткие проверки перегруза фур Правительство Украины одобрило протокольное решение, которым поручило Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и Укртрансбезопасностью с 1 июля по 30 сентября этого года обеспечить проведение усиленных мер проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом (по месту осуществления деятельности грузоотправителя). Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.



О результатах проведенных мероприятий соответствующие ведомства и службы должны проинформировать Кабинет министров до 31 октября.



"Сохранение дорог от преждевременного разрушения грузовиками - не менее важная задача, чем их непосредственное строительство, которую поставил перед нами президент. Инспекторы "Укртрансбезопасности" работают круглосуточно, чтобы обеспечить действенный габаритно-весовой контроль. Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - отметил В.Криклий.



Кроме этого, с целью проведения эффективного габаритно-весового контроля Министерству инфраструктуры совместно с Укравтодором, Укртрансбезопасностью и Национальной полицией поручено обеспечить установление дорожных знаков для ограничения движения чрезмерно загруженных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения. Кабинет министров должен быть проинформирован о перечне ключевых маршрутов движения чрезмерно загруженных транспортных средств с их прохождением через места проведения ГВК (с нанесением на интерактивную карту).



МинПром



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