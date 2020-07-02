Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На дорогах Украины вводят жесткие проверки перегруза фур

02.07.20 15:06 , Металлургпром
печать
размер текста:

Правительство Украины одобрило протокольное решение, которым поручило Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и Укртрансбезопасностью с 1 июля по 30 сентября этого года обеспечить проведение усиленных мер проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом (по месту осуществления деятельности грузоотправителя). Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

О результатах проведенных мероприятий соответствующие ведомства и службы должны проинформировать Кабинет министров до 31 октября.

"Сохранение дорог от преждевременного разрушения грузовиками - не менее важная задача, чем их непосредственное строительство, которую поставил перед нами президент. Инспекторы "Укртрансбезопасности" работают круглосуточно, чтобы обеспечить действенный габаритно-весовой контроль. Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - отметил В.Криклий.

Кроме этого, с целью проведения эффективного габаритно-весового контроля Министерству инфраструктуры совместно с Укравтодором, Укртрансбезопасностью и Национальной полицией поручено обеспечить установление дорожных знаков для ограничения движения чрезмерно загруженных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения. Кабинет министров должен быть проинформирован о перечне ключевых маршрутов движения чрезмерно загруженных транспортных средств с их прохождением через места проведения ГВК (с нанесением на интерактивную карту).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:41
В Испании начали забастовку рабочие последнего алюминиевого завода Alcoa
16:22
Верховный суд обжаловал в Конституционном суде карантинные меры Кабмина
16:09
Европа резко сократила закупку сжиженного газа
15:57
В Минфине объяснили отказ от выпуска евробондов
15:44
Рост цен на бензин и дизтопливо продолжается
15:29
Кременчугская больница получила аппарат ИВЛ от Белановского ГОКа Ferrexpo
15:17
Дмитрий Колесников назначен генеральным директором ЗЖРК
14:49
К июлю Украина накопила в ПХГ рекордные запасы газа
14:31
Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг
14:10
Администрацию портов оштрафовали на 5,5 млн грн
13:59
Украинцы считают, что некомпетентность власти станет причиной кризиса осенью
13:46
В Китае упал экспорт нержавейки
13:38
Германия намерена завершить строительство Северного потока-2
13:19
Укрзализныця продолжает активно продавать лом
13:05
В Украине стартовало автоматическое начисление пенсий
12:49
Беларусь победила коронавирус – Лукашенко
12:26
За первые полгода в общий фонд госбюджета привлечено займов на 259 млрд грн
12:03
Украина нарастила импорт газа почти на 25%
11:43
В первом полугодии украинские металлурги снизили выплавку стали на 7,6%
11:38
Украина отменила выпуск 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долл.
01.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!