Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг Президент Украины Владимир Зеленский прекратил деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Соответствующий указ обнародован на сайте президента в четверг.



"Во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" постановляю: прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации", - отмечается в указе.



В связи с этим признается утратившим силу указ президента Украины от 23 ноября 2011 № 1070 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг".



Кроме того, президент поручает создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг, определив председателем этой комиссии руководителя аппарата Нацкомфинуслуг Татьяну Галабудскую и обязав ее проинформировать в трехмесячный срок о результатах проведенной работы.



Кабинету министров поручено решить в установленном порядке вопрос дальнейшего использования объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.



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