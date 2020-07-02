Администрацию портов оштрафовали на 5,5 млн грн ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) уплатило наложенный Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в 5,530 млн грн штраф за злоупотребление монопольным положением. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.



"Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" в полном объеме уплатило наложенный Антимонопольным комитетом Украины штраф за злоупотребление монопольным положением. Благодаря эффективной работе Комитета бюджет страны пополнился более чем на 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.



В комитете напомнили, что в течение 2017 - 2018 годов АМПУ кроме корабельного сбора, взимала с судов средства за услуги по оформления прихода судов в порт, оформление выхода судов из порта и проверкe судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств.



Антимонопольный комитет установил, что эти услуги уже входили в корабельный сбор поэтому ГП "АМПУ" не имело оснований для их взыскания. Поэтому в декабре 2019 года Временная административная коллегия АМКУ своим решением признала действия Администрации морских портов Украины нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции.



Комитет постановил, что такие взыскания были бы невозможными при условиях существования значительной конкуренции на рынке и являются злоупотреблением монопольным положением. Согласно решению на ГП "АМПУ" был наложен штраф в размере 5 млн 530 тыс. грн.



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