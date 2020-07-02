Украинцы считают, что некомпетентность власти станет причиной кризиса осенью В конце июня большинство украинцев (53%) считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти. Еще 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% считают, что может стать война на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".



Две трети опрошенных (64%) отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% - улучшилось. Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% - увидели улучшения.



В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% - отсутствие изменений, 17% - улучшение.



Опрос Социологической группы "Рейтинг" проведен 24-28 июня 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.



Как сообщалось, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце июня 2020 года деятельностью президента Владимира Зеленского были довольны 36% украинцев, недовольны - 52%.



Отметим, по данным опроса КМИС, в середине мая 57% украинцев больше опасались экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса.



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