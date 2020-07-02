В Китае упал экспорт нержавейки По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в мае 2020 г. национальные компании экспортировали 252,6 тыс. т нержавеющей стали, что на 19,3% уступает апрельскому показателю и на 20,9% - уровню мая прошлого года.



Причиной этого снижения китайские специалисты называют падение спроса за рубежом, вызванное пандемией коронавируса. Кроме того, к маю китайские компании уже, в основном, завершили поставки по заказам, полученным до начала кризиса.



Всего за пять месяцев китайский экспорт нержавеющей стали составил 1,373 млн. т. Это на 2,7% меньше, чем в тот же период прошлого года.



Между тем, китайский импорт нержавеющей продукции в мае достиг 130,8 тыс. т. Это на 14,1% больше, чем в апреле. Данный показатель стал наивысшим с марта 2019 г.



Более 57% импорта нержавеющей стали в Китай (74,7 тыс. т) пришлось на полуфабрикаты. А ведущим поставщиком стала Индонезия — 85,2 тыс. т.



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