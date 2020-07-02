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Остаток средств в Госказначействе установил рекорд

02.07.20 17:05
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Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июне увеличился на 84,3%в 2,3 раза с 32,489 млрд гривен (на 1 июня) до 75,701 млрд гривен (на 1 июля). Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы. 

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный — 75,701 млрд гривен по состоянию на 1 июля. 

Показатель на начало июля является рекордным. 

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен. 

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный — 61,83 млрд гривен — на 1 сентября. 

Единый казначейский счет — система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств. 

МинПром





 

 


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