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Германия намерена завершить строительство Северного потока-2

02.07.20 13:38
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Германия намерена завершить строительство Северного потока-2. Об этом 1 июля заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая в бундестаге на вопросы депутатов, пишет DW.

А.Меркель считает, что экстерриториальные санкции США против Северного потока-2 не соответствуют правовым представлениям Германии. "В этом ключе мы действуем", - подчеркнула канцлер.

Она в очередной раз отметила, что Северный поток-2 является "экономическим проектом, имеющим политическую составляющую".

"Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы заключить с Украиной транзитный договор на ближайшие годы и не лишать ее транзита российского раза и транзитных пошлин", - сказала А.Меркель.

В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении трубоукладчиков Северного потока-2. Швейцарско-нидерландская компания Allseas остановила работы на магистрали. В ответ на это в Газпроме заявили, что строительство газопровода будет завершено российскими мощностями.

В январе 2020 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает возможным строительство газопровода, несмотря на санкции США. Она пообещала поддержку в реализации проекта и отметила, что СП-2 - это прежде всего экономический проект.

4 июня в Сенате США зарегистрировали новый законопроект о расширении санкций против российского газопровода Северный поток-2.

На прошлой неделе в нижней палате американского парламента зарегистрировали законопроект о расширении санкций против СП-2.

30 июня Сенат Конгресса США включил новые санкции против Северного потока-2 в проект оборонного бюджета.

МинПром

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