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Турция сокращает экспорт металлопродукции
02.07.20 17:30
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Согласно данным ассоциации производителей стали Турции, в течение мая 2020 года турецкие металлургические предприятия выплавили 2,3 млн. тонн стали - на 25,9% меньше в годовом сопоставлении. За 5 месяцев показатели снизились на 5,6% до 13,5 млн. тонн.
Потребление металлопроката по итогам мая составило 1,8 млн. тонн, что ниже результата мая 2019 года на 14,1%.
Экспорт металлопродукции в мае снизился на 33,4% до 1,4 млн. тонн, за 5 месяцев - на 18,5% до 8 млн. тонн.
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